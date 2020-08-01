5 رسائل من وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج قبل انتخابات مجلس الشيوخ

تستعد مصر لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ وتبدأ بالمصريين بالخارج يوميّ 9 و10 أغسطس ‏الجاري، حيث يواجه المصريين بالخارج الاستحقاق الدستوري الجديد الذي يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ‏المصري، ليأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة؛ ليساعد في عملية التشريع، ويعاون مجلس النواب في أداء مهامه.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج رسائل للمصريين بالخارج، لحثهم على الانتخابات في التقرير التالي:

* على كل مصري ومصرية بالخارج أن يشاركوا أبناءهم في تسجيل البيانات ويعلموهم أن هذا الوطن يستحق أن نشارك في ‏بنائه.

* أن يكون لنا صوت في اختيار من يمثلنا.

* أبنائي وبناتي من أبناء الجيلين الثاني والثالث يجب أن يحرصوا على المشاركة في اختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ.

* المصريين بالخارج لا يحتاجون إلى نص دستوري للمشاركة في بناء الوطن؛ فكلنا نشهد لهم بالولاء والانتماء؛ فهم سفراؤنا وجنودنا ‏في كل دولة يتواجدون على أرضها.

* نشرنا كل المعلومات بالتفصيل على منصات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي ‏المختلفة، وكذلك الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.‏