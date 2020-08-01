احسب فاتورتك.. تطبيق للهواتف المحمولة لمعرفة استهلاك الكهرباء

أتاح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق "احسب فاتورتك" لمستخدمي الأجهزة التي تدعم آندرويد، ويتم تحميله مجانا من play store أو Google play.

ويتيح التطبيق حساب قيمة الفاتورة التي تشهد تطبيق أسعار الشرائح الجديدة التي جرى الإعلان عنها منتصف يونيو الماضي، بدءا من اليوم، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.era.calcbill

يذكر أنّ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت بدء تحصيل فاتورة الاستهلاك من اليوم وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة، التي جرى الإعلان عنها، موضحا أنّ الأسعار الجديدة بدأ تطبيقها على المستهلكين بدءا منذ أول يوليو الماضي.