وزيرة التعاون ترد على مزاعم إيلون ماسك عن بناة الأهرامات: ننتظرك بمصر

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا"، لزيارة مقابر بناة الأهرامات، واستشكاف الكتابات التي كشفت طريقة بناء الأهرامات العظيمة.

وقالت رانيا في تغريدة عبر تويتر، ردا على تغريدة إيلون ماسك، التي قال فيها إنّ الأهرامات بناها فضائيون: "أتابع عملك بالكثير من الإعجاب، أدعوك لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضًا للتحقق واكتشاف مقابر بناة الأهرامات، سيد ماسك، نحن في انتظارك".

إيلون ماسك: الأهرامات بناها فضائيون.. ورمسيس الثاني كائن فضائي

وتحدث الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" عن أهرامات الجيزة وأحد أشهر الفراعنة بشكل غريب، أثار به جدلًا واسعًا عبر منصة تويتر.

وغرّد ماسك عبر حسابه الرسمي على تويتر: "من الواضح أنّ كائنات فضائية بنت الأهرامات"، وتسببت هذه الكلمات القصيرة في ردود فعل مختلفة، دون أي تفاصيل أخرى من الملياردير الشهير.

وعاد إيلون ماسك بعد تغريدته المثيرة للجدل بقليل، وعلق: "الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا"، وأشار إليه باستخدام رمز تعبيري يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو نفس شكل الكائنات الفضائية، الذي يتم تسويقه.

وأضاف مؤسس شركة تسلا تغريدة أخرى، أوضح فيها معلومات عن الهرم الأكبر تحديدا، قائلا: "الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام".

وجمعت تغريدة ماسك الغريبة ما يزيد على 13 ألف تعليق في 12 ساعة، بعضها يشك في أنّه يخفي اكتشافا جديدا وراء هذه التغريدة الغريبة، وآخرون يطلبون التوضيح، كما نفى آخرون وجود أي شيء يسمى كائن فضائي، قائلين إنّ هذا أمر مستحيل.

وتعتبر أهرامات الجيزة المبنية منذ قبل آلاف السنين لدفن ملوك الفراعنة بعد وفاتهم، لغزا عجيبا حير العلماء، الذين ما زالوا يبحثون عن حل له، ويعكف كثير من العلماء على البحث عن سر الأهرامات، وتاريخها وظروف بناء هذه المعالم الشاهقة.