وزيرة التعاون تهنئ محمد صلاح بفوزه بالدوري الإنجليزي: علم مصر على أكتافنا

هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، بعد استلامه الميدالية الذهبية خلال مراسم تتويج فريقه بطلا للدوري الإنجليزي، حيث ظهر حاملا علم مصر على أكتافه.

وغرّدت المشاط: "حمل مصر على أكتافنا أينما كنا، مبروك محمد صلاح الفائز الأول بالدوري".

وظهر صلاح في تتويج "الريدز" باللقب الغائب عن خزينة النادي منذ 30 عاما، في احتفالية استضافها ملعب "أنفيلد" عقب مباراة الفريق أمام تشيلسي في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.