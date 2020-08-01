لفتة طيبة من فريق ليفربول للأطفال في آنفيلد

يقوم نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، بلفتة رائعة عقب الكشف عن القميص الجديد، حيث قرر النادي بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية في المدينة، التبرع بـ 100 قميص جديد للأطفال في منطقة آنفيلد، والذين صنعوا فارقا في مجتمعهم المحلي خلال فترة الإغلاق والحجر الصحي.

ومن المقرر أن يتم اختيار الفائزين بعناية عبر المدرسين في 25 مدرسة تتواجد في منطقة آنفيلد وقادة المجتمع المحلي، وذلك للمساهمة الرائعة التي قدموها لدعم الآخرين في المنطقة المحلية خلال هذه الأوقات الصعبة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا