"مصر للطیران" تستقبل 3500 مسافر في ثاني أيام عيد الأضحى

أعلنت الشركه الوطنية القابضة "مصر للطیران"، جداول تشغيل رحلاتها اليوم، مؤكّدة أنَّ أول رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران المجدولة إلى "الكويت وإسطنبول وبغداد" انطلقت اليوم.

وتبدأ "مصر للطيران"، رسميًا اليوم السبت، تسيير أولى رحلاتها المجدولة إلى كل من مطارات "الكويت وإسطنبول وبغداد" عقب قرار فتح هذه المطارات حركة الطيران الدولي لاستقبال رحلات منتظمة من شركات الطيران وفقا للإجراءات الاحترازية التي تضعها كل دولة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر، أن تسير "مصر للطيران" اليوم السبت 34 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "امستردام، إثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الشارقة، بيروت" رحلتين إلى كل من "دبي وأبو ظبي، نيويورك"، إضافة إلى رحلات داخلية إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر" ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية وتقل جميع هذه الرحلات نحو 3500 مسافر من جنسيات مختلفة.