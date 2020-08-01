مصر للطیران تستأنف رحلاتها المنتظمة للكويت اليوم

استأنفت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، السبت، رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعيا، في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، بعد فترة توقف استمرت أكثر من 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت، عدا الثلاثاء من كل أسبوع بواقع 3 رحلات، وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى الكويت، طالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى الكويت بإجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة، للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة، إضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التى تتطلبها السلطات في الكويت عند الوصول، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وكانت مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، وجرى تركيب فلاتر في أجهزة تكييف طائرات مصر للطيران، والتي يمكنها التقاط نحو 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.