حملات نظافة مكثفة في شوارع دسوق خلال عيد الأضحى  

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء حسين لبيب، رئيس المركز والمدينة، اليوم، حملات نظافة مكثفة بشوارع المدينة والقرى، خلال ثاني أيام عيد الأضحى.

وتابع رئيس المدينة، سير العمل بمنظومة النظافة لجهاز النظافة والتجميل برئاسة أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء رئيس حي جنوب وليد فاروق، رئيس حي شمال أشرف داود، ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة، استمرار أعمال النظافة وحملات نظافة مكثفة بشوارع المدينة بصفة عامة.

كما جرى رفع كفاءة المنظومة اليومية في الفترتين الصباحية والمسائية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، لرفع القمامة والمخلفات الناتجة عن ذبح الأضاحي، ومتابعة كل ما يطرأ من مشكلات وأخطار.