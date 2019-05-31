إصلاح عطل مفاجئ ببيارة صرف صحي بأحد شوارع دسوق في كفر الشيخ

تابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، سير العمل بمنظومة النظافة، حيث تابع السيد شنقار، وأحمد عيسى، نواب رئيس المركز المدينة، بمتابعة سير العمل بإصلاح خط الصرف الصحي، بحضور كلا من أشرف داود، رئيس حي شمال، ونعمان أبوزور، والعاملين بالصرف الصحي بدسوق.

وتم إصلاح هبوط مفاجئ بجوار البيارة الرئيسية لخط الصرف الصحي، والتي تخدم مناطق تقسيم رجب ومساكن المرور بشارع أبو طاحون، مما أدى إلى انسداد الخط.

وأجرت شركة الصرف الصحي، تنسيقًا مع الوحدة المحلية، لاستدعاء مقاول الشركة للتعامل الفوري، والكشف عن الخط والبيارة، وتم تغيير الماسورة وإصلاح بيارة الصرف وشفط الرواسب من الخط بالكامل، وتم الانتهاء من العمل والتركيب وتشغيل الخط بصورة طبيعية، لرفع كفاءة مرفق الصرف الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بدسوق.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.