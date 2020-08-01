مصر للسياحة: تنظيم رحلات لزيارة مسار العائلة المقدسة بدء من سبتمبر

قال سامح سعد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، إحدى الشركات التابعة للحكومة، إن الشركة بصدد إبرام بروتوكول مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج، لتنظيم رحلات لزيارة مسارالعائلة المقدسة بمصر، خلال الفترة المقبلة، وأضاف لـ"الوطن" أنه من المقرر ان تبدأ تلك الرحلات خلال النصف الأول من شهرسبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الشركة تتواصل حاليا مع مسئولى الكنيسة المصرية والجهات الأمنية ومسئولى وزارة السياحة والآثار، لمعرفة الأماكن التى تم الانتهاء من تطويرها حتى يتم تضمينها ضمن جدول الزيارة، موضحا أن مدة البرنامج السياحى ستتراوح ما بين 3 أيام إلى أسبوع.

سعد : إقبال كبير من العاملين بالخليج لزيارة المسار

وأشار إلى ان هناك إقبال كبير من المصريين العاملين بالخارج خاصة بدول الخليج لزيارة المسار، مشيرا إلى أن برنامج الزيارة سيشمل نقاط المسار بالقاهرة ووادى النطرون وبعض مناطق الوجه البحرى، إضافة إلى محافظتى المنيا وأسيوط.

وأوضح سعد أن الشركة حققت فائض إيرادات خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 12 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا لوصل هذا الفائض إلى أكثر من 60 مليون جنيه، وتابع "منذ مارس الماضى وحتى منتصف شهر يونيو الماضى كانت كافة أنشطة الشركة متوقفة بشكل شبه تام، ورغم ذلك التزمنا بدفع كافة رواتب العاملين بمصر للسياحة كاملة".

وأكد الرئيس التنفيذى لمصرللسياحة أن نشاط الشركة فى تنظيم رحلات داخلية للمصريين خلال إجازات عيد الأضحى المبارك هذا العام ضعيف للغاية، وذلك لارتفاع قيمة تكلفة البرامج حاليا، مطالبا بعودة مبادرات تنشيط السياحة الداخلية التى كانت تتبناها الدولة خلال السنوات الماضية.

وفى ذات السياق، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أن خطط الوزارة فى التطويرالسياحى لنقاط ومواقع المرحلة الأولى من مسار العائلة المقدسة تسير بشكل جيد، والعديد من تلك المزارات تم الانتهاء منها بالفعل، لافتا إلى أن الدولة تعد المسار كأحد أبرزالبرامج السياحية التى يتم الاعتماد عليها لتنشيط الحركة السياحية الوافدة خاصة النمط الثقافى والدينى.