مصدر: حازم إمام مزق عقده الجديد مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، غاضب من إدارة القلعة البيضاء بسبب تجاهل تجديده عقده بشكل رسمى حتى الآن، وعدم الحصول على مقدم التعاقد.

وأشار المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، إلى أن اللاعب قد وقع على عقود التجديد، ولكن حدثت أزمة بسبب مقدم التعاقد الجديد، حيث فوجئ بعدم الحصول عليه، وطالبته إدارة النادي بالصبر، وهو الأمر الذي أغضبه بسبب عدم وفاء الإدارة معه بمنحه مقدم التعاقد، وقام بتمزيق العقد.

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