ضبط 50 طن ملح طعام مجهول المصدر بالقليوبية

ضبطت أجهزة مباحث التموين بالقليوبية، اليوم السبت، مخزن بداخله 50 طن ملح طعام مجهول المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء فخر العربى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث تموين القليوبية، بضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية "له معلومات جنائية"، لإنشائه وإدارته مخزن ملح طعام "بدون ترخيص" وحيازته 50 طن ملح خشن، والذي يستخدم في الأغراض الصناعية "مجهول المصدر"، وبدون فواتير أومستندات وغير صالح للإستهلاك الآدمي.

وتبين قيامه بإعادة تدويره وطحنه وتعبئته في عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة وبيعه للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.