شاب يقتل صديقه بالسويس بسبب "سيجارة"

ألقت مباحث قسم شرطة السويس القبض علي مسجل خطر قتل صديقة، بسبب نشوب نزاع بينهم على سيجارة حشيش ومخدرات العيد، تطور إلى مشاجرة قام المتهم على إثرها بقتل صديقة.

وقرر النيابة العامة بالسويس، حبس المتهم بقتل صديقة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإحالة جثة المتوفى إلى الطب الشرعي.

وتلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول "خ. ح" جثة هامدة مصابة بعدة طعنات.

وأكدت التحريات الأمنية، أن من ارتكب جريمة القتل هو صديق القتيل بسبب نشوب نزاع بينهم، تطور إلى معركة قام المتهم بقتل صديقه خلالها.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته بعد القبض عليه، مدعيًا قتل صديقه تحت تأثير المخدرات، بعد مشاجرة نشبت بينهما.