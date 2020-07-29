حبس ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها الـ"خفير" في الشرقية

قررت نيابة مركز الحسينية بالشرقية، حبس امرأة وعشيقها الذي تربطه بها علاقة غير شرعية بتهمة قتل زوجها.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلاغا بالعثور على جثة "م. إ، 36 عاما"، خفير بمركز فاقوس، طافية أعلى مياه ترعة بقرية رمسيس مركز شرطة صان الحجر، وتبين وجود شبهة جنائية.

جرى تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "س. ص، 30 عاما" ربة منزل، وعشيقها "م. ع، 40 عامًا، حيث اتفقا على التخلص من زوجها ليخلو لهما الجو، وقام الأخير باستدراجه بحجة محاولة تعليمه السباحة، وأثناء ذلك اعتدى عليه وخنقه وتخلص من جثته بإلقاءها في الترعة ما أدى لوفاته.

جرى ضبط المتهمان وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.