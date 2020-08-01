علي ربيع ينتهي من تسجيل أغاني مسرحية "صباحية مباركة"

أعلن الفنان علي ربيع، انتهاءه من تسجيل أغاني مسرحية "صباحية مباركة" المقرر عرضها خلال أيام.

ونشر "ربيع"، صورة له داخل الاستوديو في أثناء تسجيل الأغاني، معلقًا: "من تسجيل أغاني مسرحية (صباحية مباركة) يا عريس على بركة الل،ه مستنينكم من يوم الخميس 6- 8 على مسرح فندق جراند نيل تاور، إخراج أشرف عبدالباقي، تأليف عبدالوهاب وكيمز.

ويشهد هذا العرض عوده نشاط أوس أوس الفني بعد وفاة نجله الرضيع.

ويشارك في بطولة "صباحية مباركة"، كل من علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبدالباقي.