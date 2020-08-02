صور.. حدائق ومتنزهات كفر الشيخ خالية من المواطنين في ثاني أيام العيد

خلت الحدائق والمتنزهات من المواطنين، في اليوم الثاني من أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتواجد الأمني.

وخلت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الحيوانات من المواطنين، وأغلقت أبوابها، في ظل تواجد أمني، كما خلت حدائق الخالدين وميدان النصر، وحديقة أحمد زويل، تنفيذاً لقرار المحافظة بغلق كافة الحدائق والمنتزهات العامة، من أجل مواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

كما خلت حدائق الأسرة والطفولة والعائلات بدسوق وفوه، وشواطئ نهر النيل بمطوبس، كما خلت حدائق ادفينا من المواطنين، وأغلقت مراكز الشباب والملاعب والمتنزهات العامة وكافة جميع الحدائق، وتوقفت الرحلات النيلية.

وأهابت محافظة كفر الشيخ، بالمواطنين ضرورة الالتزام والتطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع أية تجمعات خلال فترة الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، على الغلق الكامل لحديقة صنعاء بالمدينة، كذا استمرار الغلق لكافة الحدائق العامة أو المتنزهات أو الشواطئ، بالإضافة إلى الأماكن التى قد تشهد تجمعات، طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، مشيداً بوعي أبناء المحافظة.

كما أكدت على التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية، بقيادة اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ‫بانتشار وتواجد رجال الشرطة ودوريات أمنية بجميع الأماكن العامة والميادين، والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة، ‬لتحقيق الانضباط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشارت المحافظة، في بيانها، إلى أنه لن يسمح بتواجد المواطنين في الحدائق والمتنزهات، ولا على ضفاف نهر النيل، للقيام برحلات نيلية، مشيراً إلى أنه تم غمر الحدائق العامة بالمياه العكرة غير المخصصة للشرب لمنع التجمعات، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني فى الشوارع لتوعية المواطنين بخطر التجمعات من انتشار فيروس كورونا، مطالبة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بين أسرهم، حفاظاً على صحتهم.