البحرية الأمريكية تسخر من "حاملة الطائرات" الإيرانية المزيفة

سخرت البحرية الأمريكية من المناورات التي أجرتها إيران قبل أيام، وهاجمت فيها نموذجا مزيفا لحاملة طائرات أمريكية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، وتهكمت قائلة "أنتم خبراء".

ونشرت البحرية الأمريكية على حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لحاملة الطائرات المزيفة، وهي لا تزال في ميناء بندر عباس المطل على الخليج العربي.

وكتبت معلقة على الصورة "إيران تبني السفينة الهدف" (سفينة تبنى بقصد اختبار الأسلحة)، وأضافت "إنهم (الإيرانيين) خبراء في ذلك".

وفسرت صحيفة بريطانية الأمر الجملتين على أن الأمر تظهر أن الجملة الأولى تشي بأن تصميم الجزء العلوي من السفينة كان ضعيفا وغير مصحن، كما هو المعروف عن هذه السفن.

وتظهر نظرة عن قربة للسفينة الوهمية أن جدرانه غير مجوفة، لكن الشكل العام يماثل حاملة الطائرات الأمريكية من طراز "نيميتز".

وكانت إيران بثت لقطات مهاجمة السفينة المزيفة، في إطار مناورات عسكرية استخدمت فيها عدة أسلحة، ووصفها الجيش الأمريكي بـ"المتهورة وغير المسؤولة".

وفي إحدى اللقطات كانت قوارب سريعة للحرس الثوري تحوم حول السفينة، قبل قطع هذه اللقطات وتحويلها إلى البر حيث كانت الصواريخ تنتطلق من شاحنات عسكرية.

وفي وقت، لاحق نفذت عمليات إنزال على متنها.

وبدا أن إيران تحاول استعراض قوتها أمام الولايات المتحدة، لكن العرض يبدو ضعيفا للغاية مقارنة بالقوة الأمريكية الجبارة التي تتجسد في إحدى صورها بـ11 حاملة طائرات، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس، ريبيكا ريباريتش، في بيان قبل المناورات، إن البحرية الأمريكية "لا تعرف ما الذي تأمل إيران في الحصول عليه من خلال بناء نموذج حاملة طائرات أمريكية، أو ما هي القيمة التكتيكية التي يأملون أن تضاف لهم من خلال استخدام مثل هذا النموذج في التدريب أو التمرينات الهجومية".

ولم تملك إيران أي حاملة طائرات، باستثناء تلك المزيفة التي جرى تدمير جزء منها بالصواريخ.