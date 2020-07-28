حادث غامض جديد يهز إيران.. انفجار في إقليم كرمنشاه الغربي

يتواصل مسلسل الحوادث الغامضة التي طالت منشآت ومواقع كبرى خلال الأسابيع الماضية في إيران، وفي جديدها أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجار في إقليم كرمنشاه الغربي، اليوم، وفق ما نقلته "رويترز".

ولم تعرف بعد طبيعة الانفجار وتداعياته وعدد الإصابات، فيما تقول وكالة "إيسنا" إنّ الحريق حدث بسبب انفجار شاحنات محملة بالوقود.

من جانبه، نشر موقع "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، يظهر حريقا هائلا في مخزن وقود بالمنطقة الصناعية في بلدة "دولت آباد" بمحافظة كرمانشاه، وتظهر ألسنة النيران مشتعلة والدخان الكثيف يتصاعد.

ومنذ أواخر يونيو جرى الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، ومعامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

ومؤخرا، وقع ما لا يقل عن 14 انفجارا وحريقا في مواقع إيرانية، إذ شهدت البلاد سلسلة من الحوادث الغامضة، التي طالت منشآت نووية وعسكرية، أهمها انفجار قاعدة "خجیر" للصواريخ شرق طهران قرب موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو الماضي، وكذلك استهداف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز في أصفهان في 2 يوليو الحالي.

وكشفت صور حديثة للأقمار الصناعية عن أنّ الانفجار الذي وقع صباح الجمعة 10 يوليو الحالي، في منطقة غرمدرة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري.

وأظهرت الصور التي التقطت عن طريق شركة "بلانيت لابز Planet labs" نشوب حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع في الموقع.