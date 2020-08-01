"ناسا" قد ترجئ عودة "سبايس إكس" إلى الأرض بسبب "أيساياس"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن أول رائدي فضاء يبلغان محطة الفضاء الدولية في مركبة أمريكية منذ حوالى عقد قد لا يعودان إلى الأرض في الموعد المحدد، غدا الأحد، بسبب الإعصار "أيساياس"، وفقا لما ذكرته وكلة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم.

وانطلق بوب بنكن وداج هيرلي من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة في 30 مايو الماضي، داخل كبسولة "كرو دراجون" المصنعة من "سبايس إكس"، وكان من المقرر أن يعودا بعد ظهر غدا الأحد قبالة سواحل فلوريدا.

وأشارت "ناسا"، إلى أنها تتابع التطورات المتعلقة بالإعصار "أيساياس" الذي يقترب من فلوريدا، موضحة أنها ستتخذ قرارا في هذا الشأن قبل حوالي 6 ساعات من انطلاق المركبة المقرر اليوم السبت.

وقد تهبط المركبة في خليج المكسيك أو على طول السواحل الأطلسية في فلوريدا، كما أبدى رائدا الفضاء حماسة للعودة إلى الأرض بعد مهمة استمرت شهرين.

وأصبح بوب بنكن وداج هيرلي، أول رائدي فضاء تنقلهما شركة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية، بموجب عقد مع وكالة "ناسا".

وشكلت المهمة أول رحلة فضائية مأهولة تنطلق من الولايات المتحدة منذ 2011 عند سحب المركبات الفضائية الأمريكية من الخدمة.