العاصفة "أيساياس" تتحول إلى إعصار في طريقه نحو فلوريدا

أعلن المركز الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الإستوائية "أيساياس" اشتدت وتحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى في طريقه حاليا نحو أرخبيل الباهاماس وولاية فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة.

وذكر المركز الأمريكي، أن رياحا سرعتها القصوى 130 كلم في الساعة ترافق الإعصار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، أمس الخميس، جنوب كاليفورنيا وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي قالت إن الزلزال تبعه هزتان ارتداديتان.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، أن الزلزال "وقع بالقرب من حي (باكويما) في لوس أنجلوس على بعد حوالي 30 ميلا شمال وسط المدينة ولكن شعر به الناس حول منطقة سان فرناندو فالي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.