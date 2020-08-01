رئيس «عربية البرلمان»: نتواصل لمعرفة أسباب وقف الكويت للطيران

قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إن الموقف الكويتي بوقف الطيران مع مصر قرار يجب معرفة أسبابه وملابساته، بخاصة أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات تاريخية ومميزة، مشيرا إلى أن الرد المصري بوقف الطيران هو أيضا قرار مدروس، وهو من حق مصر، حيث يتم المعاملة بالمثل وإن كان القرار لن يستمر.

وأكد رسلان لـ"الوطن " أن هناك تواصلا مع كل الأطراف والجانب الكويتي لمعرفة ملابسات الموقف، بخاصة أن القرار احترازي ضمن إجراءات اتخذتها الكويت مع 31 دولة ومصر واحدة منها.

وأوضح رسلان أن قرار شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت، لمدة أسبوع هو أيضا إجراء احترازي للحماية من فيروس «كورونا» المستجد وهو قرار جاء بناء على القرار الصادر من السلطات الكويتية، بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر.

وأشار رسلان إلى أن المنع لن يستمر طويلا، ولا يؤثرعلى العمالة ولا حجم التجارة بين البلدين.