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وفاة طبيب بمستشفى المحلة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

كتب:

أحمد فتحي ورفيق ناصف
05:18 م | السبت 01 أغسطس 2020
وكيل الصحة بالغربية:وفاة طبيب مستشفي المحلة لاصابته بعدوي "كورونا"

وكيل الصحة بالغربية:وفاة طبيب مستشفي المحلة لاصابته بعدوي "كورونا"

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، عن وفاة استشاري المسالك البولية بمستشفي المحلة العام الدكتور مجدي الدميري، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث عانى من أعراض الإصابة لأكثر من أسبوعين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعى وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، الطبيب الراحل، معتبرًا أنه كان أحد أبطال جنود الجيش الأبيض والتمريض، والذين أثبتوا صبرًا طويلًا في ظل أداء واجبهم الوطني ورفع كفاءة الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لكافة المرضى والمخالطين لهم".

وكلف وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة للإشراف على كافة إجراءات ومراحل دفن الطبيب الراحل حتى مثواه الأخير.

 

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