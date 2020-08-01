المحجوب: الجيش الوطني الليبي ملتزم بمبادرة القاهرة

اتهم مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، اليوم، حكومة فايز السراج وتركيا بالتصعيد في البلاد، مشددا على أن الجيش سيستهدف أي تقدم عسكري تركي.

وأكد المحجوب، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية، على التزام الجيش الوطني الليبي، بمبادرة القاهرة والدعوات الأممية لوقف إطلاق النار، مضيفا: "نراقب الجبهات لرصد أي تحرك عسكري تركي وسنرد على أي تحرك عسكري تركي في ليبيا".

وشدد النحجوب، على أن الجيش الوطني الليبي، لا يريد التصعيد لكنه سيرد على أي هجوم، مؤكدا أن كل الأهداف العسكرية مشروعة في حال أي تصعيد.

وأوضح المحجوب: "أن العدو التركي يستخدم الجو والبر والبحر في ليبيا، كما أن الأتراك يواصلون استقدام المرتزقة إلى ليبيا"، مشيرا إلى أن تركيا تواجه مشاكل عدة بسبب تورطها في أكثر من منطقة.

وتابع المسؤول العسكري الليبي قائلا، إن دعوة الجيش الوطني الليبي، للسفن والطائرات التي تدخل المجال الليبي للتنسيق مع الجيش هو "لضمان سلامتها خوفا من حدوث أي خطأ".

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، حذرت، في وقت سابق، السفن والطائرات من الاقتراب من ليبيا دون التنسيق معها، ويأتي هذا التحذير في وقت تستمر فيه الطائرات والسفن التركية في نقل المرتزقة والأسلحة إلى ميليشيات حكومة السارج المدعومة من تركيا، في خرق واضح لقرار حظر السلاح إلى ليبيا.