سفير روسيا بالقاهرة: موقف موسكو مقارب لمصر في الأزمة الليبية

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إن روسيا تضع في المقام الأول في علاقاتها مع مصر أن تكون الحدود المصرية هادئة وخالية من أي تصعيد، لذا تحرص على خروج الجماعات الإرهابية من ليبيا، موضحًا أن الموقف الروسي مقارب للموقف المصري في ملف الأزمة الليبية.

وأضاف "بوريسينكو"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن روسيا تهتم كثيرًا بالشراكة مع مصر في الساحة الدولية، وهناك تطابق كبير في الرؤى بين الدولتين، موضحًا أن مصر لها مركز كبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزن كبير في آسيا وأوروبا.

وأشار السفير الروسي لدي القاهرة، إلى أن استقرار مصر أساسي لاستقرار دول أخرى في المنطقة، وروسيا تتفهم قلق مصر علي أمنها القومي، فيوجد في ليبيا جماعات إرهابية ليست قليلة، مشددًا على ضرورة خروج الجماعات الإرهابية من ليبيا، وهناك مشاورات ومباحثات مستمرة بين القاهرة وموسكو بشأن الأوضاع في ليبيا.

وأوضح أن روسيا تسعى للوصول إلى حل سياسي في الأزمة الليبية بالتعاون مع طرفي النزاع والأطراف الدولية الأخرى، حيث إنها تتفهم جيدًا الأوضاع في ليبيا، وتدعو لوقف كافة العمليات العسكرية على الأرض الليبية لحين الوصول إلى حل سياسي، مؤكدًا أن روسيا دعمت تصريحات الرئيس السيسي عن الخط الأحمر والخاص بمنطقة سرت والجفرة فى ليبيا، فليبيا يجب أن تكون دولة مستقلة لها سيادة وموسكو ضد تقسيمها.