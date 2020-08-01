محلل استراتيجي: الجيش السوري خرج من رحم التحديات والمعاناة

قال علي مقصود، المحلل الاستراتيجي السوري، إن الجيش العربي السوري قد مر على تأسيسه 75 عاما، حيث ولد من رحم التحديات والمعاناة لمواجهة المستعمر الفرنسي، وكانت ولادته نتاج اللقاح الذي قدمه الشهيد "يوسف العظمة"، وكان نصرا لإراده الشعب السوري وتحقيق مطلب الشعب بأن يكون الجيش هو جيش الشعب المؤمن بقضاياه والمدافع عن أرض الوطن وإرادة الشعب.

واضاف "مقصود"، خلال مداخلة هاتفية له من دمشق ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وانطلاقا من ذلك كان للجيش السوري إرادة رئيسية بتاريخ حافل بسجل من البطولات التي سطرها أبناء هذا الجيش وأحيوا عبر دمائهم التراث العربي الأصيل والتقاليد العسكرية المجيدة وخاصة في الشجاعة والرجولة والإقدام والتضحية، موضحا أن الجيش السوري لديه شموخ الروح الوطنية ورسوخها بكل ما تعنيه من حب للوطن وتفانٍ في سبيله وإيمان مطلق بقضاياه والاستعداد المطلق بالتضحية بالنفس حتى تنتصر قضيته وتعلوا رايته.

وأكد أن الجيش السوري هو جيش العرب واختار طريقا صعبا، ويملك سمات وخصائص أهلته لمواجهة المشاريع الإرهابية، والتي حولت تركيا لساحة وميدان مفتوح أمام الإرهاب، وسقطت كل تلك العصابات الإرهابية والدعم والتمويل للدول المؤيدة للإرهاب وعلى رأسها تركيا.