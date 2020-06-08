الجيش السوري يتصدى لهجوم تنظيمان إرهابيان بريف حماة

قالت صحيفة "الوطن" السورية، إن قوات الجيش السوري تصدت لهجوم عنيف شنه تنظيما "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" الإرهابيين على نقاط ارتكازه في قريتي المنارة والفطاطرة بريف حماة الغربي، وفقا لما نشرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وقبل ذلك، ذكرت "شام إف إم" أن وحدات الجيش اشتبكت مع مجموعة مسلحة حاولت التسلل عبر محور بلدة طنجرة بـسهل الغاب شمال غرب حماة وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف يستهدف مواقع المسلحين في المنطقة.

ويأتي هذا الهجوم استمرارا لسلسلة الاعتداءات التي تنفذها الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة في وقت سابق، حيث حاولت التقدم في المنطقة في مطلع الشهر الماضي، إلا أن القوات الحكومية صدت الهجوم واستعادت نقطة عسكرية بقرية الطنجرة بعد تسلل مسلحين إليها.