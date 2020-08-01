روحاني: 10 محافظات إيرانية تخطت ذروة كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أن 10 محافظات في البلاد تمكنت من تخطي ذروة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، داعياً إلى مواصلة الالتزام بإجراءات السلامة بشكل صارم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال روحاني، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إن الإحصاءات والبيانات التي تلقيناها من اللجنة كانت إيجابية وباعثة للأمل، ووفقاً لها فإن 10 محافظات من التي كانت تمر بظروف صعبة خلال الأسبوع الماضي تخطت ذروة كورونا المستجد وباتت أمام مسار أقل صعوبة.

وشدد روحاني، على ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية وتطبيق الإجراءات اللازمة بشكل صارم والتعامل مع الأشخاص الذين لا يراعون البروتوكولات الصحية الموصى بها، مشيراً إلى أنه تم وضع قوانين صارمة في هذا الشأن.

وأوضح الرئيس الإيراني، أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا المستجد هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار حول التجمعات والتوصيات الطبية، مضيفاً أن التجمعات ما زالت محظورة في البلاد للوقاية من الإصابة بالمرض.