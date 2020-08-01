محافظة كفر الشيخ: "كهرباء البرلس" الأكبر في إنتاج الكهرباء بالشرق الأوسط

قالت محافظة كفر الشيخ، إنه جرى إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة خاصة في قطاع إنتاج الطاقة، ومنها إنشاء محطة كهرباء البرلس، وهي أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط، بقدرة 4.800 ميجا وات، وهي تقع على مسافة 16 كيلومتراً من ميناء البرلس على مساحة 250 فدانا، بتكلفة 2.2 مليار يورو، وتضخ في الشبكة الموحدة، وتتضمن تشغيل 5 مولدات بالغاز الطبيعي.

أضافت المحافظة، في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن هذا المشروع العملاق من بين المشروعات التي أنجزت في وقت قياسي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في المحافظة، وهو من أكبر سلاسل التوليد فى تاريخ محطات الكهرباء، وتم تجهيزه بأحدث نظم التشغيل العالمية، وحصل على العديد من الجوائز، منها شهادة إنجاز 47 مليون ساعة عمل دون حوادث، وجائزة أحسن مشروع بنية تحتية، والمركز الثانى الصاعد لجائزة مؤتمر Power Gen International لسنة 2017م، وجرى التنفيذ بتقنية التغطيس المستخدَمة لأول مرة فى مصر.

وذكرت أن المشروع خلال إنشاءه وفر 9000 فرصة عمل، وعلي غرارها تم تطوير ميناء البرلس بتكلفة 35 مليون جنيه، ومد الرصيف الغربي الى 124 متر بعمق 6 أمتار يستقبل السفن التجارية بالاضافة الى عمله كميناء، لاستقبال السفينة الإنجليزية التجارية العملاقة " Rochefort "، قادمة من ميناء الإسكندرية محملة على متنها ( 12 )طردا أطوال بحمولة 1543 طنًا لمشروع محطة الكهرباء العملاقة بالبرلس.