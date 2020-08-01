إدارة فيرمونت: نتابع ما يتردد عن واقعة الاغتصاب ومستعدون لمساعدة التحقيق

قالت ادارة فندق فيرمونت نايل سيتي ان الفندق علي دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب التي قد تكون وقعت بالفندق اثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.

وأضاف الفندق في بيان تم نشره عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انه تم التواصل علي الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسئولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم حيث ان من أهم اولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا.

وأعلنت ادارة الفندق التزامها وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي وسنواصل تقديم دعمنا المطلق في هذا الشأن‘ معربة عم ان الفندق يتمني بخالص الدعاء لأي شخص قد يكون تأثر بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بعض الحسابات علي مواقع تليجرام وانسجترام وتويتر والتي كشفت من قبل عن قضية طالب الجامعة الأمريكية المتحرش احمد بسام زكي‘ قد نشرت عن وقوع جريمة اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014 بواسطة عدد من الاشخاص عبر تخديرها بأحد المواد المخدرة وقاموا بتناوب الاغتصاب عليها وهناك فيديو تم تصويره لعملية الاغتصاب كما تزعم تلك الصفحات.