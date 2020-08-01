ضبط 50 قذيفة معدة للتفجير شرق الرمادي العراقية

أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في الأنبار غرب العراق، اليوم، عن ضبط 50 قذيفة معدة للتفجير شرق الرمادي، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم ضبط مخزن للعتاد في منطقة حصيبة الشرقية التابعة لقضاء الحبانية (23 كم شرق الرمادي)، من خلال معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لعصابات داعش الإرهابية والتي كانت ستقوم باستخدامه في عملياتها الإرهابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك".

وأضافت المديرية، أنه "بعد تحديد مكان الكدس تم ضبط 50 قذيفة للدبابات والمدافع كانت معده للتفجير"، مشيرة إلى أنه "تم نقل الكدس إلى مكان آمن لغرض معالجته".