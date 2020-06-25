الجيش العراقي يضبط مخبأ للعتاد والمتفجرات لتنظيم داعش في الأنبار

ضبطت قوات الجيش العراقي، اليوم، مخبأ للعتاد والمتفجرات ومضافات لتنظيم داعش الإرهابي وعبوات ناسفة مختلفة الأنواع في الأنبار وسامراء.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان، أن قوة من الفرقة السابعة عثرت على مخبأ من مخلفات عصابات "داعش" في قضاء عنه بداخله 15 عبوة ناسفة محلية الصنع و15مسطرة تفجير، و15 قداحة اعتيادية تستخدم للعبوات الناسفة، وقد تم تفجير المواد موقعيًا من قبل مفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أن قوة من قيادة عمليات سامراء عثرت، خلال عملية أبطال العراق المرحلة الثالثة، على28 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي تم إتلافها تحت السيطرة، وعلى 9 مضافات تحتوي على ملابس وأواني طعام وفراش منام.

وأوضحت الدفاع العراقية، أنه تم تدمير 4 قناطر يستخدمها العدو في التنقل، وفتح 3 طرق عسكرية، والعثور على دار تحتوي على نفق بطول 100 متر تم تدميره مع النفق، كما تم القبض على ٤ مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

اعتقال 6 إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين العراقيتين

من جانبه، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم، اعتقال 6 إرهابيين مطلوبين في عمليتين أمنيتين بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقال الجهاز، في بيان أذاعته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن معلومات استخباراتية دلت على مواقع يتخذها إرهابيين وكرًا لهم في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وأوضح الجهاز، أن "العمليتين أسفرتا عن اعتقال 6 مطلوبين وإيداعهم في أحد السجون لحين التحقيق معهم".