استعدادا لافتتاحه.. مواعيد وأسعار زيارة متحف المركبات الملكية

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال الأسبوع الماضي اللمسات النهائية لأعمال متحف المركبات الملكية ببولاق تمهيدًا لافتتاحه الوشيك، وذلك بعد الانتهاء من ترميمه بتكلفة بلغت حوالي 63 مليون جنيه بدأ عام 2001 وتوقف لعدة مرات، واستؤنف العمل به فعليًا عام 2017.

أسعار تذاكر زيارة متحف المركبات الملكية

وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف أنُه من المقرر أن تكون أسعار التذاكر 20 جنيهًا للمصريين والعرب، و10 جنيهات للطلاب، فيما تبلغ سعر التذكرة للأجانب 100 جنيه، و50 جنيهًا للطلاب الأجانب، ويبلغ سعر استخدام الكاميرا الفوتوغرافية 50 جنيهًا، على أن يكون استخدام كاميرات الهاتف المحمول بالمجان.

وأضاف رئيس قطاع المتاحف في حديثه لـ"الوطن" أنّ مواعيد العمل الرسمية للمتحف تكون من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، ولكن مع الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد من المتوقع أن تكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، كما سيتم استقبال الزائرين بالمتحف بواقع 100 زائر كل ساعة تمامًا كقصر البارون.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أنّ أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيًا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، وتزويده بأحدث نظم الإضاءة والإطفاء ضد الحريق والتأمين والإنذار ضد السرقة، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم استغلال جميع المساحات بالمتحف لتوفير الخدمات اللازمة للزوار من قاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت وخاصة تلك الخاصة بالأسرة العلوية، وكافيتريا ومصعد مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر، أن متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل (1879-1863)، وسُمي حينها بمصلحة الركائب الخديوية، ثم تغير اسمه الى مصلحة الركائب السلطانية في عام 1914، ثم مصلحة الركائب الملكية في عام 924، ثم يتحول اسمه أخيرًا إلى متحف الركائب الملكية في عام 1978، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.