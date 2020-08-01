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توزيع هدايا على أطفال قرية أبو النوم بكفر الدوار احتفالا بالعيد

كتب:

أحمد حفنى
09:09 م | السبت 01 أغسطس 2020
توزيع هدايا بمناسبة عيد الأضحى

توزيع هدايا بمناسبة عيد الأضحى

شارك اللواء أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اليوم، أهالي قرية أبو النوم بالوحدة القروية بالحاجر، احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، حيث قدم إليهم التهنئة بمناسبة العيد، ووزع العديد من الهدايا والألعاب على أطفال القرية لمحاولة إدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم.

ونقل "مرزوق"، تهنئة اللواء المحافظ لأبناء القرية، مؤكدًا الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتواصل المستمر معهم ومشاركتهم الاحتفالات والمناسبات المختلفة.

رافق رئيس المدينة كل من أحمد حمزة نائب رئيس المركز، وعبدالحكيم مرزوق، رئيس قرية الحاجر.

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