مؤشر الشفاء من كورونا.. تايلاند الأولى عالميا والإمارات عربيا

نشر موقع "جلوبال كوفيد إندكس" Global Covid Index، المؤشر العالمي الجديد حول نسبة التعافي من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

ووفقا للمؤشر، فقد احتلت تايلاند المرتبة الأولى عالميا بنسبة تعاف بلغت 81.58%، تليها كوريا الجنوبية ولاتفيا وماليزيا وتايوان ونيوزيلندا، ثم ليتوانيا وأستراليا وكندا وفنلندا.

وعلى صعيد أفريقيا والشرق الأوسط، حلت الإمارات في المرتبة الأولى والـ24 عالميا بنسبة تعاف بلغت 66.01% ثم المغرب "38 عالميا"، وفي المرتبة الثالثة، الأردن "39 عالميا"، وتونس في المركز الرابع عربيا "42 عالميا".

والمؤشر يعتمد في 70% من معطياته على البيانات المتاحة والتحليل اليومي للوضعية الوبائية في 184 دولة، في حين أن نسبة 30% يتم استقاؤها من مؤشر الصحة العالمي الذي يوفر معطيات 195 دولة.

من جانبه، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن التطعيم ضد كورونا المستجد في البلاد، سيكون مجانيا و متاحا للجميع.

وقال موراشكو، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية: "نخطط لتغطية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل من الميزانية، واللقاح سيكون متاحا بالمجان للجميع ولن يحمل أي طابع إلزامي".

وكان موراشكو أعلن، في وقت سابق، أن التجارب السريرية للقاح الذي استنبطه مركز "جامالي" قد استكملت بنجاح، وأن حملة التلقيح ستنطلق في روسيا خلال شهر أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في جامعة "سيتشينوف" الروسية في الـ18 من يونيو الماضي.