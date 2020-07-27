عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا تتخطى حاجز الـ10 ملايين

تخطى عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد حول العالم، حاجز الـ10 ملايين حالة شفاء حول العالم في الساعات الأخيرة.

ووفقًا لموقع "Worldometer" العالمي للإحصاء، فإن حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تخطت الـ10 ملايين حالة من أصل أكثر من 16 مليون حالة إصابة تم تسجيلها منذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي.

وبذلك يكون حالات الشفاء قد سجلت حول العالم نسبة 94% من حالات الإصابة التي سجلت على مدار 8 أشهر تقريبا.

وفي السياق ذاته، سجل العالم أكثر من 600 ألف حالة وفاة حتى الآن، بنسبة 6% من أصل عدد الإصابات عالميًا.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكثر الدول تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا بواقع 4,370,522 إصابة، كما تعد هي أكثر الدول تسجيلًا لوفيات كورونا بواقع 149,829 وفاة.