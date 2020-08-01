إبراهيم عيسى: شخصية يسرا في صاحب المقام كانت في الأصل لرجل

قال الكاتب الصحفي والإعلامي والروائي إبراهيم عيسى، في تصريحات صحفية إنه عرض فكرة فيلم "صاحب المقام" على المخرج ماندو العدل أثناء عمله معه في مسلسل "أرض النفاق" لمحمد هنيدي كما عرضها على أحمد السبكي الذي تحمس للفكرة.

وأضاف الروائي أن السبكي لم يتدخل مطلقا في العمل بل كان داعما له، وكشف عن أن دور الفنانة يسرا في الفيلم كان في البداية لرجل ولكن عندما تحدث ماندو العدل مع يسرا تحمست أن تشارك في الفيلم فقام بتحويل الشخصية لشخصية "الست روح" التي جسدتها يسرا ضمن أحداث الفيلم.

يذكر أن "صاحب المقام" يعرض حاليا على أحد المنصات الإلكترونية ويشارك في بطولته آسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد.