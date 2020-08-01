تركيا تمنع ضباط إيطاليين من دخول مصراتة

قالت مصادر ليبية، إن جنودا أتراكا منعوا أربعين ضابطا إيطاليا في مطار مصراتة من الدخول إلى المستشفى العسكري بالمطار، أمس الأول الخميس.

وأبلغ ضباط الاحتلال التركي، الجنود الإيطاليين بضرورة وجود تأشيرة خاصة في جوازاتهم قبل الهبوط بمصراتة.

وأضافت المصادر، أن الجنود الإيطاليين يتبعون للواء جولياني الطبي العامل منذ عام 2016، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وحذر مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، تركيا من أي تصعيد، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي سيستهدف أي تقدم عسكري تركي.

وقال المحجوب، إن الجيش الوطني الليبي، يتابع تحركات ميليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة إضافة إلى تحركات الأتراك، وبيّن أن جميع السيناريوهات مطروحة لدى الجيش.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز تحذيراتها من خطر تحول النزاع في ليبيا إلى حرب إقليمية.

وقالت ويليامز، خلال زيارة لها إلى العاصمة البريطانية "لندن"، إن الليبيين يخشون من وقوع مصيرهم في أيدي لاعبين خارجيين.

وأشارت المبعوثة الأممية، إلى عدم بذل جهود كافية لمنع تهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، مؤكدة أنها تعمل على تأمين هدنة جديدة في ليبيا وإنشاء منطقة منزوعة السلاح وسط البلاد.