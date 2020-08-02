السيول تضرب شرق النيل بالسودان ووالي الخرطوم يقف على الخسائر

تعرضت ولاية الخرطوم السودانية لأمطار غزيرة خلال يومي الجمعة والسبت، فيما تأثرت أجزاء واسعة من محلية شرق النيل بسيول قادمة من الشرق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وتفقد والي الخرطوم أيمن خالد نمر، مناطق شرق النيل يرافقه الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ ومدير عام وزارة البني التحتية والمواصلات، المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل المهندس حاتم أبو قرون.

وشملت الجولة المناطق المتأثرة بالسيول وهي أبو قرون جنوب وغرب والنزيلة والغابة والعسيلات وأم ضوابان ووقف الوالي ومرافقوه على المناطق المحاصرة بالسيول ووجه الوالي بالشروع فورا في إجراء معالجات هندسية إسعافية سريعة لتصريف المياه وتم إرسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء في إجلاء المواطنين الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة

وعقد والي الخرطوم، اجتماعا طارئا حضره قادة القوات النظامية ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتحادية والدفاع المدني وأمين عام الحكومة ومدير عام وزارة البنى التحتية ومعاونوه ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ومفوض العون الإنساني الاتحادي والولائي وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأجرى الاجتماع تقيييما شاملا للمناطق المتأثرة بالسيول بشرق النيل من واقع الزيارات الميدانية للوالي وزيارات منظمات المجتمع المدني.

وأكد الاجتماع، أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل وتقرر تكوين لجنة عليا برئاسة والي الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة وتكوين غرفة عمليات تعمل بصفة دائمة برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم تضم ممثلين للقوات النظامية والدفاع المدني ووزارات البنى التحتية والتنمية الاجتماعية والصحة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

تكليف الدفاع المدني بمراقبة منسوب النيل

وشرعت الغرفة فور تكوينها القيام بحصر المناطق المتأثرة والانهيار الكامل والجزئي للمنازل والوقوف على عمليات إخلاء المواطنين المحاصرين وايواءهم في مناطق آمنة وتوفير الأغذية والخيم والمشمعات، فيما تم تكليف الدفاع المدني بمراقبة منسوب النيل وتفعيل نقاط الارتكاز في مناطق الهشاشة التي قد تتأثر بارتفاع المنسوب، رغم أن الموقف على النيل تحت السيطرة حتي الآن ويتم تصريف مياه الأمطار بشكل طبيعي وستتعامل الغرفة على وجه السرعة مع أي مستجدات جديدة في مناطق أخرى بالولاية قد تتأثر بالأمطار والسيول.

وناشد الاجتماع، السودانيين، الابتعاد عن مجاري السيول والأمطار تجنبا للمخاطر كما ناشد الاجتماع منظمات المجتمع المدني بتقديم العون السلعي وتوفير الايواء للأسر المتأثرة .

ووقف المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان أحمد السماني، على تأثيرات الأمطار بمنطقة القماير على الأسر والمنازل فضلا عن شكاوي أهالي المنطقة من تسرب المياه من الصهريج بالمنطقة.

ووجه المدير التنفيذي للمحلية بإيواء الأسر المتضررة بعدد 4 منازل انهارت بصورة كاملة بمنطقة القماير والعمل على توفير الخيام والمشمعات وتخصيص مدرسة لإيوائهم فورا وتصريف وشفط مياه الأمطار بالمنطقة.

ودعا السماني، لتشكيل لجنة لمعرفة مشكلة تصريف مياه المنطقة بجانب المعالجات الفنية للصهريج .

وأكد أن الأجهزة المختصة بالمحلية إلى جانب اللجنة سوف تعد تقريراً مفصلاً يحوي المقترحات للمعالجة الجذرية لمجابهة فصل الخريف بالمنطقة توطئة لتسليم التقرير بصورة عاجلة الى والي ولاية الخرطوم.

وقام المدير التنفيذي لمحلية كرري الهادي عبد السيد إبراهيم، بجولة تفقدية شملت عدداً من المناطق بالمحلية عقب هطول الأمطار.

ووقف إبراهيم، على سير العمل في فتح المصارف وإزالة الأنقاض موجها باستمرارية العمل في إزالة التعديات على المصارف وعدم رمي النفايات داخلها، مشيرا إلى أهمية التواصل مع المجتمع وخدمة المواطن والاتصال بغرفة الطواريء برئاسة المحلية والإدارة الهندسية..

وشهدت محلية كررى، اليوم، أمطاراً غزيرة استمرت قرابة الثلاث ساعات، حيث امتلأت الميادين والمجاري بمياه الأمطار.