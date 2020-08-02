مي فاروق عن إحياء أول حفلة في الأوبرا بعد توقف 4 أشهر: "كنت مرعوبة"

تحدثت الفنانة مي فاروق، عن غنائها في الأوبرا في منتصف يوليو الماضي، بعد توقف دام 4 أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقالت "فاروق"، خلال حلقة اليوم من برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "كنت أول افتتاح، فكنت مبسوطة وسعيدة ومرعوبة، وكان الحضور 25%، فقلت لو فردين بس قاعدين هغني، بس كنت خايفة إن صوتي ميطلعش تاني بعد الحظر".

وأضافت، أنها كانت تحرص على الغناء بخاصية "لايف"، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتغلب على ملل فترة العزل المنزلي.

وصعدت الفنانة مي فاروق على مسرح الناقوزة بدار الأوبرا المصرية على نغمات أغنية وحشتوني لوردة الجزائرية في أول حفل جماهيري بعد فترة توقفت دامت 4 أشهر تفشي وباء كورونا.

يذكر أن الأوبرا أوقفت نشاطها الفني والغنائي، طيلة الشهور الماضية، بسبب انتشار الفيروس.