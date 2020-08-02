العثور على جثة متعفنة في أسوان

عثر أهالي شارع نمرة واحد بمدينة كوم امبو بأسوان، بالأمس، على جثة متعفنة داخل منزل.

وكان بلاغ وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم امبو، من الأهالي يفيد بالعثور على جثة متعفنة داخل منزل بشارع نمرة واحد، وانتقلت قوة أمنية من مباحث المركز حيث تم نقل الجثة للمشرحة.

وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يدعى "علاء .ا" يسكن في شقة داخل إحدى العمارات السكنية بشارع نمرة واحد بمنطقة المحطة عندما شم أهالي المنطقة رائحة كريهة من الشقة، حتى تم فتح الشقة والعثور على الجثة متعفنة.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وتم انتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.