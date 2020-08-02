توفيق عكاشة في مؤتمر انتخابي لدعم مرشحي الفردي لـ"مستقبل وطن" بطلخا

نظم حزب "مستقبل وطن" في مركز طلخا، أمس، اجتماعًا تنظيميًا حاشدًا لدعم مرشحي الحزب بمحافظة الدقهلية برئاسة توفيق عكاشة عضو مجس النواب السابق لدعم مرشحي الحزب، وذلك بمركز طلخا، بحضور أهالي القرية.

بدأ الاجتماع بتلاوة القرآن الكريم ثم عزف السلام الجمهوري، وأكّد "عكاشة" أهمية الالتزام الحزبي لدعم مرشحي الحزب الذين تمّ اختيارهم بعناية، والاصطفاف الشعبي خاصة أن مصر تدور في حرب ضروس ولابد من استكمال مؤسساتها التشريعيه نظرًا لأهميه هذه المؤسسه التشريعة للنظر في القوانين المكملة للدستور.

وتابع "عكاشة": "أقولها اذهب أنت وربك فقاتلا إنا نقف وراءك جنود مقاتلون"، موضحًا "على الجميع أن يشارك فى هذا العرس الديموقراطي لتأييد مرشحى الحزب"، لافتًا إلى أنَّ مركز طلخا من أهم المراكز على مستوى الجمهورية وأن قيادات الحزب تنتظر الكثير من الأهالي.

ووجه "عكاشة" التحية للحضور، واختص المرأة، مشددًا على دورها المهم في الانتخابات المقبلة، معلنًا دعمه للمرشحين بنظام الفردى، وهم: "طارق عبدالهادي، وجمال عبدالظاهر، وعبده أبو عايشة، وثروت فتح الباب، ورضا الشافعي محمد عبدالمعطي".

واختتم "عكاشة"، كلمته مؤكّدًا الالتزام بأرقام المرشحين الستة، قائلًا: "كما هو معهود على مركز طلخا أن يكون الأول دائمًا".