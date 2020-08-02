فيكتوريا الأسترالية تعلن الطوارئ إثر تسجيل 671 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، حالة الطوارئ بعد تسجيل 671 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد -19"، وكانت قد سجلت 397 حالة قبل يوم.

وقال رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز، اليوم، "إن القيود الجديدة، التي ستبقى سارية المفعول لمدة 6 أسابيع حتى منتصف سبتمبر، تسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالذهاب للتسوق مرة واحدة في اليوم"، وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف "أندروز"، أنَّه لن يتمكن سكان عاصمة الولاية ميلبورن من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد على 5 كيلومترات.

جدير بالذكر، أنَّ الحكومة المحلية فرضت حظرًا ليليًا للتجول كجزء من أقسى القيود المفروضة على حركة الناس حتى الآن لاحتواء الفيروس.