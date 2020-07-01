فيكتوريا الأسترالية تعيد فرض إجراءات الإغلاق في 36 منطقة بملبورن

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، إعادة فرض إجراءات الإغلاق في 36 منطقة بمدينة ملبورن لاحتواء إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المرتفعة وذلك بدءا من مساء اليوم الأربعاء حتى 29 يوليو الحالي.

وأوضح أندروز، أنّ هذه المناطق سجلت معظم حالات الإصابة الجديدة مؤخرا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وسجلت ولاية فيكتوريا خلال الساعات 24 الماضية، 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أما على الصعيد الوطني الأسترالي وصل إجمالي عدد الإصابات بالوباء حتى مساء أمس الثلاثاء إلى 7834 إصابة تعافى منها 7037 شخصا وعدد الوفيات ما زال مستقرا عند 104 حالات وفاة.

ولاية تكساس الأمريكية تسجل أعلى عدد يومي للإصابة بكورونا

‎وفي الولايات المتحدة، أعلنت ولاية تكساس تسجيل 6975 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح أعلى عدد يومي للإصابة بالفيروس في الولاية.

وأوضحت وكالة الصحة والخدمات الإنسانية في تكساس، أنّه تم تسجيل 159986 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء الولاية، فيما سجلت الولاية حتى الآن 2424 حالة وفاة بسبب الوباء.

وأمر حاكم تكساس جريج أبوت بإغلاق بعض الأماكن والمرافق العامة، وأوقف مؤقتا إعادة فتح أماكن أخرى بالولاية بسبب تزايد أعداد الحالات.

من جانبه، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه يدعم بشكل كامل توجيهات حكام الولايات الداعية إلى تعليق إعادة فتح الاقتصاد، بعد تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن بنس قوله إنّ السلطات تدرس بعناية الوضعية الوبائية في 12 ولاية شهدت زيادات كبيرة في أعداد المصابين بالعدوى.

وكان بنس دعا سكان تكساس إلى ارتداء الأقنعة وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء زيارته للولاية في نهاية الأسبوع الماضي.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من 6 أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين.

وشهدت ولاية أريزونا أكبر قفزة في الإصابات الجديدة في شهر يونيو بزيادة قدرها 294%، تتبعها ولايتا كارولينا الجنوبية وأركنساس، كما تجاوزت الإصابات الضعف في ألاباما ونيفادا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما ويوتاه.

صندوق النقد: حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية ترتفع في الربع الأول وسط الجائحة

وأظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت، أمس الثلاثاء، أنّ حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية ارتفعت إلى 61.9% في الربع الأول من العام 2020.

وارتفعت الاحتياطيات العالمية مع قيام بنوك مركزية حول العالم بجمع العملة الخضراء في أعقاب جائحة كورونا المستجد.

وما زالت حصة الدولار هي الأكبر بين كل العملات، علما بأنّه في الربع الرابع من عام 2019 كانت حصة الدولار 60.8%.

وأظهرت البيانات أيضا، أنّ الاحتياطيات العالمية تراجعت إلى 11.731 تريليون دولار من 11.824 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حيازات الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية 6.794 تريليون دولار، أو 61.9% تقريبا من إجمالي الاحتياطيات، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفي الربع الرابع من 2019 بلغت الاحتياطيات الدولارية 6.44 تريليون دولار، أو حصة قدرها 60.8%.

وأشارت البيانات، إلى أنّ حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية استقرت عند 20% في الربع الأول، مقارنة مع 20.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر أيضا على حصة اليوان الصيني إذ بلغت 1.9% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

واستقرت أيضا حصة الين الياباني عند 5.6% في الربع الأول بلا تغير إلى حد كبير من الربع الأخير في 2019.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أنّ مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات البنزين، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يونيو إلى 537 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.

الاتحاد الأوروبي يستثني الولايات المتحدة من قائمة البلدان الآمنة للسفر

من جانبه، استثنى الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة من قائمته المبدئية "للدول الآمنة" التي سيسمح باستقبال وافدين منها في رحلات غير ضرورية اعتبارا من اليوم.

وقال المجلس الأوروبي في بيان، إنّ التكتل المؤلف من 27 بلدا وافق، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على استقبال رحلات الترفيه والعمل من 14 بلدا خارج حدوده.

والدول هي الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.

ووافق المجلس أيضا بشكل مشروط على استقبال رحلات من الصين، وذلك في حال موافقة السلطات الصينية على استقبال زوار من الاتحاد الأوروبي، والمعاملة بالمثل كشرط لإدراج أي بلد في القائمة.

35 حالة وفاة جديدة بكورونا في موسكو

وفي روسيا، أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا المستجد في موسكو ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في العاصمة إلى 3831 حالة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة منذ الاثنين.

وأمس الأول الاثنين كان عدد الوفيات الجديدة بين المصابين بالفيروس في موسكو عند 47 حالة وذلك بعد أن تراوحت الزيادة اليومية للوفيات بين 20 و25 حالة في الأيام الماضية.

وقبل أسبوع شهدت العاصمة انخفاضا في حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى ما دون الـ20 حالة.

ووفقا لآخر البيانات، سجلت موسكو قرابة 222 ألف حالة إصابة بالمرض، تعافت منها أكثر من 150 ألفا.