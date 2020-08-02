"ماراثون بتروليوم" تغلق اثنتين من مصافي النفط وسط تصاعد إصابات كورونا

أعلنت شركة "ماراثون بتروليوم"، أكبر شركة خاصة لتكرير النفط في الولايات المتحدة، وقف العمل في اثنتين من مصافي التكرير لديها، في ظل التداعيات الحادة لجائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" على انخفاض طلب وقود السيارات، وفي الوقت الذي يتأهب فيه العالم لموجة ثانية من الوباء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنَّها ستغلق مصفاة "جولدن إيجل" في مارتينيز بولاية كاليفورنيا، ومصفاة "جالوب" بولاية نيو مكسيكو، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصفاتين إلى 192 ألف برميل يوميًا، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ومن المتوقع أن يبدأ خفض تدريجي في أعداد الموظفين في أكتوبر المقبل كما ذكرت "ماراثون"، مبينة أنَّ مصافيها على الساحل الغربي للولايات المتحدة كانت تعمل بنحو 50% من طاقتها في شهر مايو الماضي، حيث أن تراجع الطلب بسبب كورونا هو الأكثر حدة.