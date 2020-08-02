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أسعار الذهب اليوم الأحد 2-8-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
09:42 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم، الأحد 2 أغسطس الحالي، وذلك بعد عدد من الارتفاعات المتتالية خلال الأيام الماضية، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 1002 و1005 جنيهات.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 877 و879 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 752 و753 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 7 آلاف و32 جنيهًا. 

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