"البيان الإماراتية": تركيا تحاول إشعال فصل جديد من الحرب في ليبيا

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم، إنَّ تركيا تحاول إشعال فصل جديد من الحرب في ليبيا، بهدف التحكم في النفط الليبي مالياً وتجارياً.

وكتبت الصحيفة الإماراتية، في افتتاحيتها تحت عنوان: "اغتراب الدبلوماسية التركية"، أنَّ بعض الاضطرابات الداخلية في عدد من الدول العربية بلغت مرحلة التسوية السياسية، إلا أن التدخلات الإقليمية في القضايا العربية، تمنع إسكات الأسلحة، وتفتح الباب أمام فصول جديدة من الدمار على مختلف المستويات.

وأشارت "البيان"، إلى أنَّه في ظل الكارثة الجماعية التي تشهدها المجتمعات العربية في الدول المضطربة، فإنه لا جريمة توازي توفير أسباب استمرار الحرب وتعطيل المسار السياسي، وفرض منطق الميليشيات على الحكم، وهذا ما يجري في عدد من الدول العربية في ظل تدخلات إقليمية سافرة.

الصحيفة الإماراتية: المخطط التركي يقوم على تمكين ميليشيات تعتمد منهجاً إرهابياً متطرفاً

وأضافت الصحيفة الإماراتية، أنَّ التدخل التركي يضفي طابعاً أيديولوجياً إضافياً على الاضطرابات الحالية في الدول العربية، فالمخطط التركي يقوم على تمكّين ميليشيات تعتمد منهجاً إرهابياً متطرفاً، نقيضاً للتسامح والاعتدال والتسويات، مأخوذاً بمنطق السلاح وترهيب المجتمعات وتحطيمها عبر العنف، كما في حالات الانتقام الوحشية التي شهدتها مدينة ترهونة غرب ليبيا، ومناطق احتلتها تركيا في شمالي سوريا والعراق.

البرلمان الإيطالي يدين ما حدث للقوات الإيطالية في مصراتة

من جانبها، أدانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، أمس السبت، ما حدث للقوات الإيطالية في مدينة مصراتة، على خلفية منعهم من الدخول من قبل ضباط أتراك، واصفة إياه بـ"السخيف".

وذكرت لجنة الخارجية بالبرلمان الإيطالي، أن ما حدث لقوات إيطاليا في مصراتة "أمر غير مقبول"، مطالبة الحكومة الإيطالية بتقديم إيضاح فوري، وفقًا لما ذكرته قناة "ليبيا الحدث" الإخبارية.

جدير بالذكر، أن 40 جنديًا إيطاليًا ممن يعملون في المستشفى الميداني العسكري الإيطالي قد منعوا من دخول مدينة مصراتة بناء على أمر من قوات الاحتلال التركي في مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة الليبية.