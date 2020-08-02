"بلاك تيما" يحتفل بعيد ميلاده الـ16 بحفل الأربعاء المقبل في الأوبرا

يحتفل فريق "بلاك تيما"، بمرور 16 عامًا على تأسيس الفريق في دار الأوبرا المصرية، ويقدم حفلًا في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على مسرح النافورة.

يضم الحفل باقة من أعمال الفريق التي تمزج بين الموسيقية الغربية والشرقية وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات وأحلام جيل الشباب منها "في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يانجمة، ولون الكاكاو...وغيرها".

جدير بالذكر، أنَّ فريق "بلاك تيما" تأسس عام 2004 ويضم 3 أعضاء هم: أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، ونجح الفريق في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد تنظيم العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية بمصر، كما نال العديد من الجوائز منها "الميوزك أوورد للشرق الأوسط".