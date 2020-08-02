إنشاء مدرسة يابانية ببنها بـ18.5 مليون جنيه وطرح 23 مدرسة جديدة

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جار إنشاء المدرسة اليابانية بمجمع المدارس بمنطقة السلخانة القديمة ببنها وتضم 28 فصلا دراسيا وعلى مساحة 9500 متر وبتكلفة 18.5 مليون جنيه.

وشدد المحافظ على المهندسة هالة شندي رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بضرورة إلزام الشركات المسند إليها الأعمال الانتهاء منها في الوقت المحدد لها طبقا للجدول الزمني ومراعاة الجودة والمواصفات المحددة بكراسات الشروط.

وفي نفس السياق، أوضحت المهندسة هالة شندي رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، أن الرقم التعريفي للمدرسة "1415685" ومدة التنفيذ 11 شهرا، وجرى الإعلان عن مناقصة لإنشاء "جديد" وإحلال وتوسعات 23 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وأشارت إلى أن الإنشاءات الجديدة والإحلال الكلي والجزئي بالمدارس على أرض المحافظة تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب باعتبارهم قاطرة التنمية والبناء وتقليل الثقافة العددية داخل الفصول والتوسعات.