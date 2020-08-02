وزير خارجية الكويت لسامح شكري: قرار وقف الطيران من مصر محل مراجعة

أكد وزير خارجية الكويت، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر، سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين، ضمن العلاقات المميزة القائمة بينهما، وعلى رعاية مواطني البلدين المقيمين في كل منهما، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها "تسهيلا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين".