رغم تكرار الحوادث.. لماذا لا يخشى المواطنون شاطئ النخيل؟

رغم كثرة حوادث الغرق وفرض إجراءات احترازية لعدم نزول شاطئ النخيل بالإسكندرية؛ لكن يبدو أن هناك إصرارا من بعض المواطنين على تحد المخاطر من أجل لحظة استمتاع على شاطئ الموت، حيث استغل مواطنون الظلام للهروب من مفتشي السياحة والتسلل لنزول المياه، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تمّ الاعتداء على موظفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، وهم يحاولون إجلائهم مما أدى إلى إصابتهما.

أستاذ اجتماع: غياب الوعي وراء إصرار المواطن

وقالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنَّ إصرار المواطنين على النزول لشاطئ النخيل، رغم التحذيرات وكثرة الحوادث يعود لعدة عوامل أبرزها غياب الوعي الثقافي، موضحة أننا في مرحلة في منتهى الأهمية وتبذل فيها الكثير من الجهود على كل الأصعدة من جانب الدولة لكن أيضا يسيطر على المعظم "غياب الوعي الثقافي".

وأضافت أستاذة علم الاجتماع، في حديثها لـ"الوطن"،َّ أن للإعلام دورًا مهمًا ولكنه غائبًا في هذه الفترة، مشيرة إلى أنَّ الأجيال القديمة كان يقدم لها محتوى جيد من برامج الأطفال والمرأة وحتى البرامج الدينية والتوعوية وهو ما غاب تمامًا وتجرد من أهدافه في الوقت الحالي وأصبحت معظم البرامج تقدم "التفاهة"، دون مراعاة أنّ 30% من المصريين من الأميين وهو ما يجعل مخاطبتهم من خلال الإعلام المرئي من خلال فواصل درامية أنسب أنواع التواصل، حتى لا نفقد قيمة الإعلام العقلاني والتثقيفي والتوعوي.

وفي السياق نفسه، أكّدت أستاذة علم الاجتماع، ضرورة فرض القانون على مخالفي الإجراءات ممن يتحدون القرارات سواء التوعوية أو الاحترازية خصوصًا أن الإنسان "كائن مقلّد" فإذا رأي شخص أو أثنان يكسران القانون دون أن يعاقبا أو يتمّ إيذائهما جراء الحدث يقلدونه بمبررات اجتماعية تعتمد على تحويل الحدث الفردي لحدث عام، موضحة أنَّ البسطاء يتأثرون بهذه التصرفات ويقلدونها حتى إذا كانت مخالفة للقانون، ويعتمد غيرهم على مناصبهم أو نفوذهم لكسر القانون وكل هذا يؤدي إلى حالة عامة من عدم احترام القانون.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع، في تعليقها على الاعتداء بالضرب على عاملين في أثناء إخلاء شاطئ النخيل من الأهالي، أنَّه رغم أهمية التوعية ودور الإعلام إلا أن القانون يجب أن يكون هو العامل الرئيسي في الدولة "لإعادة تربية المواطن" وعدم تعرض الأمن والصحة العاميين للخطر جراء تصرفات عشوائية تدل على غياب الوعي وعدم احترام دولة القانون.

وكان اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قال إنَّ المتهمين اعتدوا بالضرب بعصي خشبية على موظفين في أثناء إخلاء شاطئ النخيل ليلًا من المصطافين الذين تسللوا إلى الشاطئ، مضيفًا أنَّ أحدهما فقد الوعي، وأصيب الآخر وتم نقل الأول الآن لمستشفى العامرية العام، وتمّ إلقاء القبض على المتهمين.